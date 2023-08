Novo Banco paga em impostos o equivalente a 3% dos lucros

A fatura que o Novo Banco teve com impostos nos últimos dois anos e meio corresponde a apenas 3% dos lucros que apresentou nesse período. Em números mais concretos, dos €1118,5 milhões em lucros que registou desde o arranque de 2021 foram pagos em impostos €35,5 milhões, incluindo não só o IRC como a Contribuição sobre o Sector Bancário.

Uma diferença muito substancial face ao custo dos concorrentes, em que a fatia que seguiu para a esfera do Estado por via de impostos se situou entre 30% e 50% dos resultados. Os números foram calculados pelo Expresso a partir das apresentações de resultados do banco do primeiro semestre e dos anos anteriores.