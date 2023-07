Tribunal de Contas avisa que Novo Banco continua na sua mira

A Comissão Europeia deu por terminado o plano de reestruturação do Novo Banco, que impôs cortes de trabalhadores e balcões e abandono de áreas de negócio para compensar a injeção de mais de €3 mil milhões públicos desde 2017. Porém, o Tribunal de Contas não dá por concluída a sua avaliação sobre a instituição financeira: enquanto ali houver participação acionista do Estado, estará sempre sujeita à sua averiguação.

Quem o diz é José Tavares, o presidente do Tribunal de Contas (TdC), em declarações ao Expresso: “Enquanto houver dinheiro público no Novo Banco, o TdC dispõe do poder de fiscalizar.” E repete: “Continuaremos com o sentido no Novo Banco enquanto houver dinheiro público.”