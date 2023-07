Lucro do Deutsche Bank até junho cai 9%, para 1921 milhões de euros

O Deutsche Bank revelou esta quarta-feira que teve um lucro de 1921 milhões de euros até junho deste ano, menos 9% do que em idêntico período do ano anterior, devido ao aumento dos custos não operacionais e das provisões.

As receitas, por sua vez, ascenderam a 15.089 milhões de euros (+8%), impulsionadas pelo desenvolvimento do negócio ligado ao setor empresarial, indica a instituição financeira em comunicado.

O maior banco comercial privado da Alemanha aumentou as provisões para os créditos não produtivos para 772 milhões de euros até junho, mais 47% em termos homólogos.

Apesar destas provisões, o Deutsche Bank alcançou no primeiro semestre o maior resultado antes de impostos desde 2011 (3,3 mil milhões de euros).

As despesas não relacionadas com juros aumentaram no primeiro semestre para 11,1 mil milhões de euros (+8%), principalmente devido a um aumento das despesas não operacionais para 744 milhões de euros (95 milhões de euros no mesmo período do ano anterior) relacionadas com custos de litígio e reestruturação.

"No primeiro semestre de 2023, demonstrámos novamente uma boa dinâmica de crescimento através de uma carteira de negócios diversificada, denotando uma resiliência do balanço", disse o presidente executivo do Deutsche Bank, Christian Sewing, ao apresentar os resultados financeiros.

"Isto coloca-nos no bom caminho para os nossos objetivos financeiros para 2025", acrescentou o banqueiro.