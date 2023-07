Estado espanhol procura novo banco de investimento para vender participação no Caixabank, dono do BPI

O Estado espanhol, através do fundo de resolução espanhol, o FROB, está à procura de um novo banco de investimento para vender a participação de 17,32% que tem no banco espanhol Caixabank, dono do português BPI, noticia o jornal económico espanhol Cinco Días esta terça-feira, 18 de julho.

O FROB mandatou a casa de investimento espanhola Arcano Partners para estudar os moldes da venda desta participação, que vem dos tempos em que o FROB teve de resgatar o banco espanhol Bankia com um investimento de 22 mil milhões de euros.



O contrato com a Arcano, assinado em 2020 e já prolongado duas vezes, termina no fim do ano e o FROB já estará em campo para abrir concurso para a nova entidade assessora, que deverá ser iniciado depois do verão, avança o jornal “Cinco Días”.

O Bankia e o Caixabank anunciaram uma fusão em 2020, numa altura em que o Bankia era controlado em 61,8% pelo fundo de resolução espanhol. A fusão, que fora feita numa altura de fortes desvalorizações nascidas da pandemia da covid-19, fez com que o FROB acabasse por deter 17,32% no Caixabank, que absorveria os ativos do Bankia.

Se a participação de 61,8% no Bankia estava avaliada então em 1,9 mil milhões de euros, hoje a posição do FROB no banco catalão valerá perto de 4,9 mil milhões de euros - o que significa uma valorização de 158%, assinala o “Cinco Días”.

O encaixe estimado pelo organismo ronda os 6 mil milhões de euros, entre a venda, dividendos, e venda de ações. Ainda assim, longe dos 22 mil milhões de euros injetados no antigo banco que agregou uma série de caixas económicas espanholas, consolidadas durante a crise do início da década passada.