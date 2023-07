Banco de Portugal conclui 75 processos com coimas de mais de €1,7 milhões no segundo trimestre

Num balanço sobre os processos de contraordenação instaurados e resolvidos o Banco de Portugal dá, esta terça-feira, nota de que no segundo trimestre de 2023 foram abertos 179 processos, dos quais mais do dobro dizem respeito a infrações de natureza comportamental.

O Banco de Portugal refere ainda que dos 75 processos concluídos foram aplicadas coimas que totalizaram os 1,747 milhões de euros. Deste valor 20 mil euros foram suspensos na sua execução.

Do total dos processos fechados ,"27 respeitam a infrações de natureza comportamental, 21 respeitam a infrações de natureza prudencial, 15 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, 6 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 5 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita e 1 respeita ao incumprimento de regras previstas na Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira", diz o banco.

O que quer dizer que a maioria dos processos, 27, agora concluídos estão relacionados com a transparência e informação aos consumidores financeiros e 21 estão relacionados com o risco que podem ter para as instituições.

Também no que diz respeito aos processos abertos pelo Banco de Portugal que ascendem a 179, mais do dobro, ou seja 91, dizem respeito a infrações de natureza comportamental, ou seja, dizem respeito à ausência ou má informação e transparência de informações prestadas aos consumidores financeiros.

Dos restantes, “29 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 27 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, 16 respeitam a infrações de natureza prudencial, 15 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita e 1 respeita a infrações às normas aplicáveis aos sistemas de pagamentos”.