Lucro do banco norte-americano JPMorgan cresce 67% no segundo trimestre

O lucro do JP Morgan subiu 67% no segundo trimestre face ao período homólogo para os 14.472 milhões de dólares (cerca de 12.944 milhões de euros ao câmbio atual), graças à incorporação do First Republic Bank nas contas do período, anunciou o maior banco dos EUA em ativos sob gestão esta sexta-feira, 14 de julho.

Sem o impacto do First Republic - um banco de média dimensão que esteve à beira do precipício durante a crise bancária norte-americana do início do ano - os lucros do JPMorgan cresceram 40%.

A parcela dos lucros relativa à incorporação do First Republic foi de 2,4 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros), o que inclui um ganho extraordinário de 2,7 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros) aquando da compra e provisões de 1,2 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) para perdas de crédito. O First Republic foi incorporado no dia 1 de maio nas contas do JP Morgan.

As receitas do JP Morgan subiram 34% face ao trimestre homólogo para os 42,4 mil milhões de dólares (37,9 mil milhões de euros) - 21% sem o impacto da incorporação do First Republic - principalmente graças à subida das taxas de juro.

Segundo o presidente executivo do banco, Jamie Dimon, citado no comunicado de resultados, “a economia dos EUA continua a ser resiliente”, mas identifica “riscos salientes no imediato” como “o uso lento pelos consumidores das suas poupanças, a inflação subjacente que continua teimosamente alta (o que aumenta o risco das taxas de juro voltarem a subir e manterem-se altas por mais tempo), e o ”aperto" quantitativo que nunca aconteceu a esta escala".

Dimon identifica igualmente “os grandes défices fiscais e a guerra na Ucrânia (…) que tem grandes efeitos potenciais geopolíticos e na economia global”.