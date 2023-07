Lucro da Blackrock cresce 11% no primeiro semestre

O lucro da norte-americana Blackrock cresceu 11% para os 2592 milhões de dólares (cerca de 2318 milhões de euros ao câmbio atual) no primeiro semestre do ano, face a 2326 milhões de dólares (2080 milhões de euros) no mesmo período em 2022, reportou a gestora de ativos esta sexta-feira.

No segundo trimestre o crescimento do lucro foi mais acentuado. Segundo os dados divulgados, o lucro da empresa cresceu 47%, para 1423 milhões de dólares (1272 milhões de euros) entre abril e junho.

Apesar da subida do lucro, as receitas caíram quer no semestre quer no trimestre. Nos primeiros seis meses as receitas registaram uma descida de 5,6%, para 8706 milhões de dólares (7786 milhões de euros) e no trimestre caíram 1,3%, para 4463 milhões de dólares (3991 milhões de euros).

O presidente da Blackrock, Laurence Fink, afirmou, citado em comunicado, que “os clientes patrimoniais e institucionais de todas as regiões continuam a recorrer à BlackRock para obter soluções para toda a sua carteira - impulsionando as entradas líquidas no segundo trimestre em ETF [Exchange Traded Funds, ou fundos de índices cotados] com 48 mil milhões de dólares [42,9 mil milhões de euros], em numerário com 23 mil milhões de dólares [20,5 mil milhões de euros] e em ativos com 4 mil milhões de dólares [3,5 mil milhões de euros]”.