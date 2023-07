BCE não sabe quando os juros serão "suficientemente restritivos", revelam atas da reunião de junho

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu subir 25 pontos-base na reunião de 14 e 15 de junho e antecipa que um novo aumento da mesma dimensão deverá ser aprovado a 27 de julho, mas os banqueiros do euro continuam sem saber “em que ponto” o aperto da política monetária “se tornará suficientemente restritivo”, revelam as atas publicadas esta quinta-feira. Duas subidas sucessivas este verão (em junho e junho) ganharam o consenso.

Durante o debate frisou-se que “é possível” um cenário de inflação elevada em simultâneo com juros do BCE altos, um aperto duplo sobre a economia da zona euro. O risco advém de o BCE manifestar enorme “incerteza” sobre o comportamento futuro dos diversos fatores - inflacionistas e desinflacionistas (que fazem desacelerar a subida dos preços) - na zona euro.

Uma boa parte do debate na reunião de junho girou em torno do comportamento do aumento dos salários e dos lucros, cujas dinâmicas podem ser inflacionistas, lê-se nas atas. Também o crescimento da economia chinesa e as tensões geopolíticas podem ter impactos altistas nos preços das commodities e depois nos preços no consumo.