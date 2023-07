Sistema bancário do Reino Unido está bem capitalizado, diz Banco de Inglaterra

O sistema bancário do Reino Unido está bem capitalizado e mantém grandes reservas de liquidez, mas as famílias e as empresas estão sob pressão devido à subida das taxas de juro, afirmou esta quarta-feira, 12 de julho, o Banco de Inglaterra.

A qualidade dos ativos dos bancos é relativamente forte e as taxas de juro mais elevadas - atualmente em 5% - tiveram um impacto limitado no risco de crédito, de acordo com um relatório do Comité de Política Financeira do Banco.

No entanto, o ambiente de risco é desafiante, dado que algumas formas de empréstimos, como o financiamento de investimentos imobiliários comerciais ou a compra de habitação própria, estão mais expostas a perdas à medida que os custos dos empréstimos aumentam, acrescenta.

Em junho passado, o Banco de Inglaterra aumentou as taxas de juro em meio ponto, de 4,5% para 5%, o nível mais elevado desde 2008, para controlar a inflação homóloga no Reino Unido, que se situa em 8,7%.

O banco acrescentou que a rendibilidade dos principais bancos do Reino Unido aumentou, permitindo-lhes melhorar o capital e apoiar os seus clientes, enquanto os credores mais pequenos também estão bem capitalizados.

A proporção de famílias com dívidas elevadas aumentou, acrescenta, e espera-se que continue a aumentar este ano, mas deverá manter-se abaixo do pico histórico atingido em 2007.

Até à data, a economia do Reino Unido tem-se mostrado resistente ao risco de subida das taxas de juro, embora seja necessário algum tempo para que o impacto seja visível.

De acordo com o comité, as perspetivas económicas globais são bastante "incertas" e as taxas de juro em todo o mundo subiram devido à decisão dos bancos centrais de tomarem medidas para controlar o aumento da inflação.