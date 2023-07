China vai multar Ant Group em pelo menos 1000 milhões de euros

As autoridades chinesas devem anunciar uma multa de pelo menos 8000 milhões de yuans (cerca de 1000 milhões de euros ao câmbio atual) ao Ant Group, noticiou a “Reuters”. A multa coloca um ponto final ao escrutínio regulatório feito à empresa, que durou vários anos.

O Banco Popular da China, enquanto supervisor do mercado financeiro tem a seu cargo o processo de reorganização da Ant, que precisa de garantir uma licença para a operação de serviços financeiros.

O Ant Group pretende afirmar-se como tecnológica de referência na área dos serviços financeiros. No final de 2020 a sua dispersão de capital de cerca de 37 mil milhões de dólares (34 mil milhões de euros) foi cancelada. Agora o Banco Popular da China deverá anunciar a multa nos próximos dias, possivelmente já esta sexta-feira, segundo a “Reuters”.

A acontecer, será uma das maiores multas já aplicadas a uma empresa tecnológica no país.

Pôr um ponto final no processo da Ant é um passo importante, pois marca o ‘início do fim’ da repressão chinesa às empresas tecnológicas. Tudo começou com o cancelamento da dispersão de capital da Ant, que levou as tecnológicas a registar uma forte desvalorização no mercado.

Fundada pelo bilionário Jack Ma, a Ant faz processamento de pagamentos, empréstimos ao consumidor e distribuição de produtos de seguros, entre outros negócios. Em meados de 2020, antes de o seu IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial) ser cancelado, foi avaliada por alguns investidores em mais de 300 mil milhões de dólares (276 mil milhões de euros).

A multa chega após o Partido Comunista da China ter nomeado o vice-governador do banco central, Pan Gongsheng, como secretário do partido no banco, uma medida que duas fontes políticas disseram à “Reuters” que seria um prelúdio para nomeá-lo governador.