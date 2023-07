Esmagadora maioria do crédito concedido pela banca foi para empresas sujeitas a riscos climáticos

A esmagadora maioria do crédito concedido pela banca foi para empresas sujeito a riscos climáticos, conclui um levantamento do Banco de Portugal a 50 mil empresas com maior peso de crédito no balanço das instituições financeiras.

A radiografia feita pelo Banco de Portugal aos riscos climáticos que podem ter consequências no pagamentos dos créditos por parte de empresas e particulares serve para medir a exposição do crédito concedido a empresas situadas em zonas de risco climático.

No relatório esta quinta-feira divulgado pode ler-se: “Os resultados apontam para uma exposição mais significativa do setor bancário nacional - através do crédito concedido - a empresas vulneráveis ao 'stress' hídrico, ao ‘stress’ térmico e a incêndios”.

Entre as 50 mil empresas com crédito junto da banca, 90% está em zonas de risco médio e alto face aos indicadores acima apontados de falta de água, aumento das temperaturas e incêndios.

Já a exposição do setor bancário “a eventos com o nível de risco mais elevado (severo) é bastante limitada, sendo apenas relevante no caso do ‘stress’ térmico (aumento de temperaturas)”.

Neste caso, diz o Banco de Portugal, “cerca de 20% do total do crédito pertence a empresas localizadas em zonas onde se espera que a variação das temperaturas máximas seja das mais elevadas a nível global”.

Já no que toca ao nível severo - o mais grave - associado ao stress hídrico e subida do nível da água do mar apresenta um peso bastante diminuto, com aproximadamente 5% e 2% do total do crédito às empresas, respetivamente".

O Banco de Portugal sublinha que “a emissão de gases de efeito de estufa (GEE) é a causa principal das alterações climáticas”, e que tendo em conta que “as alterações climáticas constituem uma nova fonte de risco para a economia”, o papel do setor financeiro é crítico, pela materialidade dos riscos das alterações climáticas e do seu potencial efeito nos balanços e nos modelos de negócio das instituições".

É neste enquadramento que a radiografia está a ser feita e a publicação deste Relatório sobre a Exposição do Sistema Bancários aos Riscos Climáticos será, como obriga a lei, de divulgação anual.

Entre as preocupações destas matérias que afetam todas as geografias está, neste caso “a preservação da estabilidade financeira e da resiliência das instituições supervisionadas”, já que é importante diagnosticar onde se encontra os riscos de vária natureza que podem colocar em causa a estabilidade.

Esta avaliação permite saber isso mesmo. Apesar de haver riscos, segundo o Banco de Portugal “a interação da exposição do setor bancário às empresas que apresentam maior vulnerabilidade à materialização dos riscos físicos com a qualidade de crédito não evidencia riscos acrescidos de concentração”.

Portugal está numa posição intermédia face à área do euro no que concerne aos indicadores de risco analisados. “Os indicadores que traduzem a exposição do setor bancário aos riscos de transição, em função do nível de emissões de GEE dos setores de atividade, apresentam uma tendência de redução no período mais recente”.

Desde que existem estatísticas sobre estas matérias, ou seja 2014, Portugal registou melhorias a partir de 2016.

No que diz respeito à exposição dos particulares o Banco de Portugal com crédito à habitação, “a maior vulnerabilidade ao aumento dos preços da energia encontra-se nos escalões de rendimento mais baixo”, cerca de 4% dos créditos no total. Contudo, “a apenas uma parcela pequena dos rácios ‘loan-to-value’ elevados e está simultaneamente associada a imóveis com eficiência energética mais baixa”.

Até 2025, "estima-se que as empresas venham a apresentar maiores níveis de rendibilidade, menor endividamento e menor

propensão ao incumprimento nos cenários de transição para uma economia hipocarbónica, do que num cenário em que não existe uma atuação rápida no sentido de reduzir as emissões de GEE".