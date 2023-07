Lagarde "emagreceu" o BCE em quase €500 mil milhões em junho

O Banco Central Europeu (BCE) ‘emagreceu’ em junho. O balanço reduziu-se no mês passado em cerca de 494 mil milhões de euros, segundo dados do relatório semanal sobre a situação financeira consolidada do Eurosistema. Equivale a mais de duas vezes o Produto Interno Bruto português no ano passado. Baixou de mais de 7,7 biliões no final de maio para 7,2 biliões no final de junho.

O grosso da descida deveu-se ao facto de, em junho, o sector bancário ter decidido amortizar antecipadamente 520,5 mil milhões de euros dos financiamentos obtidos junto do BCE no âmbito da linha TLTRO (acrónimo para targeted longer-term refinancing operations) na série III, aberta desde setembro de 2019. Este pagamento pelos bancos equivaleu a 47% do valor do refinanciamento em final de maio, que ascendia a mais de 1,1 biliões de euros.

A redução da carteira de dívida pública (adquirida aos Estados-membros do euro e a entidades supranacionais) ainda não foi significativa. Em junho somou 15 mil milhões de euros no conjunto dos programas PSPP (sigla para Public Sector Purchase Programme), lançado por Mario Draghi, e PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), criado por Christine Lagarde, para responder aos impactos da pandemia da covid-19.