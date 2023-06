Comissões na banca de investimento americana caem para mínimos de quase uma década

Os bancos de investimento norte-americanos viram as comissões faturadas baixar, no primeiro semestre de 2023, para mínimos de quase uma década, noticia o Financial Times esta sexta-feira, 30 de junho.

Segundo o jornal britânico, citando dados da Refinitiv, nos primeiros seis meses do ano os bancos de investimento dos EUA viram as comissões de consultoria pagas após processos de fusão e aquisição recuarem 35% face a 2022 para os 12,8 mil milhões de dólares (cerca de 11,8 mil milhões de euros ao câmbio atual).

Este montante é, de resto, o mais baixo desde 2014.

Depois de um início frenético de 2022 no que toca a fusões e aquisições de empresas a nível global, o arranque do ano 2023 foi de correção forte: o montante global de negócios deste tipo caiu 38% para os 1,3 biliões de dólares (1,2 biliões de euros) no primeiro semestre, atingindo mínimos de 2020, ano propício a investimentos devido aos estímulos à economia para mitigar os efeitos da pandemia da covid-19.

Já os negócios feitos por fundos de private equity afundaram-se, por sua vez, 51% para os 263,3 mil milhões de dólares (241,7 mil milhões de euros), adianta o Financial Times.

Porém, analistas avançam ao jornal que pode haver alguma retoma mais à frente, com grandes negócios a aproximarem-se no calendário como a divisão dos negócios da Johnson & Johnson; e com a rivalidade entre a China e os EUA, que pode fazer com que empresas apostem mais no mercado norte-americano nos próximos tempos.