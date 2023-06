Governo quer mais multibancos mas falta falar com a banca

O secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, teve acesso ao estudo do Banco de Portugal (BdP) que avalia de dois em dois anos a distribuição de caixas multibanco (ATM) e balcões de bancos no país, e está a preparar mudanças para implementar até 2027.

Numa primeira fase está “a trabalhar com o BdP no sentido de cruzar dados que permitam identificar áreas do país com deficiente acesso ao serviço mínimo bancário”, disse o Ministério da Administração Interna ao Expresso. Numa segunda etapa, “haverá diálogo com a banca que opera nesses territórios”, acrescenta.