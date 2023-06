Bancos aumentaram rentabilidade "significativamente" nos primeiros três meses do ano

Nos primeiros três meses do ano, a rendibilidade do capital próprio, que mede a capacidade do banco gerar valor para o acionista, “aumentou significativamente” face ao primeiro trimestre de 2022, ascendendo a 13,9% para o conjunto das instituições do sistema. Esta percentagem do ROE, sigla inglesa para rendibilidade dos capitais próprios, cresceu 5,4% face ao primeiro trimestre de 2022, revela esta quinta-feira o Banco de Portugal.

Na análise ao sistema bancário, o Banco de Portugal refere que para este crescimento contribuiu "essencialmente o aumento da margem financeira (diferença entre os juros pagos nos depósitos e os cobrados nos empréstimos).

Em sentido inverso destacam-se o aumento das provisões e imparidades e dos custos operacionais. Também o custo do risco de crédito registou uma subida marginal de 0,05 pontos percentuais face a igual período de 2022, para 0,37%.

“O rácio ‘cost-to-income’ diminuiu 12,6 pontos percentuais (pp) face ao período homólogo, situando-se em 39,4%, refletindo um aumento do produto bancário (contributo de -15,7 pp) que superou largamente o dos custos operacionais (contributo de +3,1 pp)”, acrescenta o banco central liderado por Mário Centeno.

No que diz respeito à qualidade dos ativos no período em análise, "o rácio de empréstimos não produtivos bruto (NPL) aumentou 0,1 pp,

para 3,1%, refletindo a diminuição dos empréstimos produtivos (concessão de crédito), num quadro de ligeira redução dos NPL", ainda assim o rácio de crédito malparado liquido “manteve-se em 1,3%”.

Rácio entre crédito e depósitos e liquidez

O rácio de transformação que mede o equilíbrio entre o crédito concedido e os depósitos captados "aumentou 1,6% para 79,9%, em resultado da diminuição dos depósitos de clientes (menos 2,6%), ligeiramente contrabalançada pela redução dos empréstimos a clientes ( menos 0,5%).

Ainda assim este rácio de 79,9% está bastante abaixo dos 100% recomendados pelo Banco de Portugal, revelando não haver problemas para os bancos.

No decurso de um menor financiamento junto também do banco central, “o rácio de cobertura de liquidez (LCR) situou-se em 218%, diminuindo 11% face a dezembro de 2022”. Um efeito que teve por causa “uma diminuição dos ativos de elevada liquidez (-22,3 pp), refletindo a redução das disponibilidades em bancos centrais, parcialmente contrabalançada pela redução das saídas de liquidez (mais 11,3 pp)”.

Mais sólidos e robustos

Nos primeiros três meses do ano "os rácios de fundos próprios totais e de fundos próprios principais de nível 1 (CET 1) aumentaram 0,2 pp, para 18,4% e 15,6%, respetivamente". Uma evolução que o Banco de Portugal atribuiu ao aumento dos fundos próprios principais, "num quadro de relativa estabilização do montante total das exposições em risco".