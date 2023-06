Ex-regulador dos EUA e antigo gestor de risco do SVB fundam instituição financeira para vender dólares aos bancos

É uma espécie de banco grossista de dólares: vai vender a divisa norte-americana a outros bancos fora dos Estados Unidos da América (EUA) para remediar a grande procura por esta moeda pelas instituições financeiras globais. É este o modelo de uma nova instituição financeira norte-americana, a Currency Reserve, fundada por um antigo regulador da banca durante a era Trump; e por um antigo membro do departamento de risco do Silicon Valley Bank (SVB), alvo de resolução em março, avança o Financial Times (FT) esta terça-feira, 27 de junho.



Um dos fundadores é Randal Quarles, nomeado pelo antigo presidente dos EUA Donald Trump para o cargo de vice presidente de supervisão da Reserva Federal (Fed), o banco central norte-americano, cargo que ocupou entre 2017 e 2021. Foi, segundo o jornal, responsável pela eliminação de várias regras regulatórias impostas à banca norte-americana que poderão ter tido impacto na recente crise bancária que fez cair vários bancos no país. Quarles não terá, de acordo com os documentos apresentados à Fed para aprovação do banco, um papel de gestão na nova entidade.

O outro fundador é um antigo quadro do departamento de risco do SVB, Vivek Tyagi, ocupando esse cargo por um ano, de acordo com o jornal britânico; trabalhou posteriormente no banco de investimento Goldman Sachs. Nenhum dos dois gestores quis comentar ao FT a participação neste novo banco.

O banco irá vender apenas dólares a instituições internacionais e não irá operar como um tradicional banco de retalho - isto é, disponibilizando produtos básicos como depósitos. Para isso, solicitou à Fed a abertura de conta junto do banco central - para poder comprar dólares mais baratos. O objetivo é fornecer a divisa norte-americana numa altura em que esta ainda é muito procurada nos mercados internacionais, em particular junto de países em vias de desenvolvimento.

Por sua vez, a Fed está a analisar o pedido de acordo com regras mais estritas, já que, segundo o FT, a atividade do banco não cai necessariamente no âmbito regulatório do supervisor.