Deutsche Bank avisa clientes de que podem ter perdido acesso a ações russas

Os clientes do Deutsche Bank podem ter perdido ações russas depositadas em instituições financeiras da Rússia, avança a Reuters esta segunda-feira, 26 de junho.

O banco alemão enviou uma nota aos clientes a dizer que os certificados representativos de ações (depositary receipts em inglês, títulos representativos de ações de empresas estrangeiras) já não correspondem às respetivas ações, por sua vez depositadas em bancos russos. Isto porque o Deutsche Bank detetou uma discrepância entre os certificados e as ações que representam.

Segundo a agência, algumas destas ações detidas através de depositary receipts por estrangeiros deverão ter sido convertidas em participações locais - isto é, posições diretas nas empresas em questão, originando uma duplicação de ativos.



Esta é uma possibilidade aberta pelas autoridades russas em retaliação pelas sanções do Ocidente e pelo congelamento de ativos russos depositados em instituições europeias e norte-americanas. Desde dezembro de 2022 as autoridades russas exigem que investimentos estrangeiros sejam vendidos com um desconto de 50% face ao preço de mercado.

O banco russo local depositário das ações deverá ter realizado esta operação sem o conhecimento do Deutsche Bank. O banco vai tentar garantir uma equivalência contabilística entre os certificados e as ações russas de forma a ressarcir os donos, mas avisou que será com um valor líquido muito abaixo do valor de mercado.