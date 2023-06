Presidente do Santander Portugal vai liderar negócio na Europa a partir de setembro

Pedro Castro e Almeida vai a partir de 1 de setembro substituir o português António Simões como presidente do Santander para a Europa, acumulando com o cargo de CEO do Santander em Portugal

Simões irá deixar o banco para assumir novas funções enquanto CEO do Grupo Legal & General plc, a partir de 2024, diz o banco em comunicado esta quinta-feira, mas continuará até 1 de setembro a assumir as suas funções, permitindo desta forma a Pedro Castro e Almeida “uma transição tranquila”.

Pedro Castro e Almeida vai ter a responsabilidade do negócio do Santander na Europa acompanhando a sua transformação nos bancos Santander Espanha, Reino Unido, Polónia e obviamente Portugal.

O presidente executivo do banco Santander em Portugal irá reportar ao presidente executivo do grupo, Héctor Grisi. E os presidentes executivos (CEO) de Espanha, Reino Unido e Polónia irão reportar-lhe diretamente, refere o comunicado. A nomeação de Castro e Almeida com efeitos a partir de 1 de setembro está ainda sujeita a aprovações regulatórias.

Ana Botín, presidente executiva do Banco Santander felicitou Castro e Almeida pela nomeação dizendo que este "tem realizado um excelente trabalho na liderança do Santander Portugal, posicionando o banco como líder em satisfação de clientes, eficiência e rentabilidade e um modelo transformacional a seguir". O que o posiciona como "a pessoa certa para ajudar a região a avançar e aproveitar os progressos alcançados pelo António e pela sua equipa na construção de One Santander".

E agradeceu a António Simões o contributo dado. "Estamos-lhe muito gratos pelo seu trabalho árduo e dedicação. Ter a oportunidade de liderar uma empresa cotada é uma prova das suas conquistas e desejamos-lhe muito sucesso nas suas novas funções”.

Pedro Castro e Almeida está “muito satisfeito” com a oportunidade de liderar o negócio do banco na Europa e afirma: “Fizemos enormes progressos na construção de One Santander na região e temos uma equipa excecional no terreno. Continuaremos a trabalhar focados numa nova fase de criação de valor para atingirmos os objetivos definidos este ano no Investor Day.”

Já António Simões afirma: “Estou extremamente orgulhoso do progresso que fizemos nos últimos três anos na transformação do nosso negócio na Europa". E agradece à equipa pelo “trabalho árduo” e “à Ana e ao Héctor pelo seu apoio constante”.

Deixa uma palavra ao seu sucessor. "Desejo ao Pedro e à equipa imenso sucesso no futuro e acredito que continuarão a avançar na criação de One Santander.”

Castro e Almeida há 30 anos no Santander



O presidente executivo nos últimos cinco anos (sucedeu a António Vieira Monteiro entretanto falecido) chegou ao grupo Santander Portugal em 1993.

No comunicado divulgado pelo Santander para dar conta das mudanças na liderança da Europa, é frisado que durante a liderança de Castro e Almeida em Portugal “o negócio passou por uma grande transformação, incluindo a simplificação e automação de tarefas operacionais, tornando-se o banco mais eficiente e rentável do país”.

Antes de chegar a CEO, Pedro Castro e Almeida foi administrador executivo do Santander Portugal por mais de 10 anos.

António Simões deixa o Santander 3 anos depois de chegar



António Simões chegou ao Santander em 2020 para assumir a função de CEO de Espanha e responsável pela região Europa. Segundo o comunicado do banco desemprenhou ”um papel fundamental na transformação do negócio do banco na Europa".

Num breve resumo o Santander diz que durante a sua liderança “o banco fez progressos significativos na integração dos seus negócios em toda a região e na construção de One Santander”.

E dá nota de que o seu trabalho resultou num aumento dos resultados na Europa de “1,1 mil milhões de euros em 2020 para 3,8 mil milhões de euros em 2022, um excelente primeiro trimestre deste ano com lucros superiores a 19% em comparação com o período homólogo”. Nesse período “a rentabilidade aumentou de 3% de RoTE em 2020 para 13% no primeiro trimestre de 2023, alicerçada por um crescimento do negócio que impulsionou a base de clientes em 1 milhão nos últimos 12 meses”.

Estes números que deixam um forte desafio ao seu sucessor Pedro Castro e Almeida.