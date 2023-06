Generali compra Liberty Europa por 2,3 mil milhões de euros

Ao Expresso , o presidente da Tranquilidade, Pedro Carvalho, adianta que a marca Liberty vai desaparecer, sendo absorvida pelas marcas da Generali em cada país onde estão as operações.

Esta compra custará 2,3 mil milhões de euros à Generali, e é considerado o maior negócio do ano no setor segurador.

O grupo Generali, que detém a Tranquilidade em Portugal, ganhou a corrida à operação da Liberty na Europa, que inclui as sucursais em Portugal, Irlanda e Espanha, mercado que consolidava a operação europeia.

Com esta compra o grupo Generali potencia o crescimento nos vários mercados onde está presente. “Em Portugal esperamos um crescimento de 20% no negócio”, diz Pedro Carvalho. A Liberty tem 240 milhões de euros de prémios e a Tranquilidade 1,2 mil milhões de euros.

Os mercados europeus da Liberty têm um forte peso no segmento automóvel, e em Portugal nas poupanças. Em Portugal a quota de mercado da Liberty é de 1,96%.

Para o grupo “esta é uma relevante oportunidade de continuar a expandir a presença na Europa, num mercado altamente concentrado e rentável, com uma dinâmica muito atrativa”. Referindo ainda que o potencial de crescimento nos três países é interessante já que “todos os três países têm uma reduzida penetração de seguros comparativamente com mercados europeus similares”. .

“Com esta operação, o Grupo Generali consolida a posição de liderança em Portugal como segundo e alcança a quarta posição em Espanha no mercado Não Vida”.

No comunicado lê-se ainda que esta compra permite a entrada do grupo na Irlanda onde não estava presente, fazendo já parte do top 10 naquele mercado.

A Liberty Seguros é, refere ainda o comunicado traçando uma radiografia à operação daquele grupo na Europa “especialmente focada no negócio Não-Vida, com um negócio de Automóvel em crescimento e um mix de produtos muito diversificado, com mais de 1,2 mil milhões de euros brutos de prémios em 2022”.

O comunicado dá ainda nota que nos três mercados há “aproximadamente 1.700 colaboradores nos três mercados e 5.600 intermediários”, sendo a operação assegurada por “agentes, mediadores e canais diretos, bem como de acordos de bancassurance e parcerias”.

No que toca a Portugal esta transação reforçará “as linhas de negócio de Automóvel, Casa e Acidentes de Trabalho da Generali”, reforçando a rede de agentes. Para o grupo Generali “esta operação está totalmente alinhada com a aquisição de 2020 das Seguradoras Unidas e da Advance Care, o que elevou o Grupo à posição de segundo maior player no mercado Não-Vida em Portugal”.



Notícia atualizada às 17h10, com informação do comunicado enviado pela Generali às redações