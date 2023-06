1994: a guerra pelo controlo do banco Totta

A novela do controlo do Banco Totta & Açores atinge novas proporções em 1994. Frente a frente a defesa portuguesa e a ofensiva espanhola, que já nessa altura piscava o olho aos bancos portugueses. Tudo começou em 1989, com a entrada do espanhol Banesto no universo Totta, na primeira fase da sua reprivatização. Tinha sido nacio­nalizado em 1974, tal como o conjunto do sistema financeiro, e foi o primeiro a voltar a mãos privadas.

Cinco anos mais tarde, o Banesto posicionava-se para deter o controlo do Totta. Entre uma participação direta, que legalmente não podia exceder 10% do capital, e participações indiretas — através de aliados portugueses, empresários e advogados — somava cerca de 50% do capital. José Roquette foi um dos portugueses que vendeu a posição aos espanhóis — cerca de 8% — e o advogado Menezes Falcão acumulava 25%, que estariam assegurados ao Banesto, de Mario Conde. O Totta era um banco forte e o banqueiro espanhol queria tapar os buracos do Banesto ficando com o banco português, o terceiro maior banco do sistema, avaliado em 500 milhões de contos (€4500 milhões a preços atuais).