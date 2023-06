Fundo detido por Morais Pires na origem de coima de 100 mil euros a empresa do Novo Banco

Amílcar Morais Pires era o braço-direito para os assuntos financeiros de Ricardo Salgado e foi ele que o banqueiro quis (sem sucesso) que o substituísse ao leme do Banco Espírito Santo (BES). É também um dos principais acusados nos processos-crime relacionados com aquele universo. E agora está na origem de um processo de contraordenação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM) a uma sociedade que pertencia ao BES e que hoje está na órbita do Novo Banco.

Em causa está um fundo de investimento que é uma peça importante na acusação a Morais Pires no processo-crime sobre o universo Espírito Santo, que ainda não chegou sequer a julgamento (e que só em julho se saberá se chegará).