Fundo Europeu de Investimento garante €378 milhões à Caixa para crédito a PME

O Fundo Europeu de Investimento (FEI), parte do Banco Europeu de Investimento, irá garantir 378 milhões de euros em empréstimos da Caixa Geral de Depósitos (CGD) a pequenas e médias empresas (PME), anunciaram as instituições esta quarta-feira, 31 de maio, em comunicado.

O instrumento acordado, parte do programa InvestEU, visa “alavancar o financiamento de empresas elegíveis em Portugal e tem como alvo sete áreas temáticas: sustentabilidade, inovação, economia social, setores culturais e criativos, educação e formação, competitividade e microcrédito”, refere o comunicado.

As linhas de financiamento “beneficiarão de uma garantia entre 50% e 80% do FEI e terão uma maturidade máxima de 12 anos”, descrevem as duas instituições. Os montantes máximos de financiamento “variam dependendo do setor e podem alcançar, no caso [do setor] da sustentabilidade e inovação, 7,5 milhões de euros”.

As linhas de crédito multisetoriais Caixa InvestEU Green, Caixa InvestEU Inovação, Caixa InvestEU Start “irão apoiar investimentos que contribuam para a transformação verde e sustentável das PME, a adopção de tecnologias digitais e a transformação digital das empresas, promovendo a transferência de tecnologias e dos resultados de investigação para o mercado; e apoiando investimentos que contribuam para o desenvolvimento de atividades e a competitividade de novas empresas (startups)”.

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) poderão, por sua vez, recorrer à linha de crédito Caixa InvestEU IPSS para financiar projetos sociais. Para financiar projetos de microempresas na área social com fins lucrativos, foi estabelecida a Caixa InvestEU Social Projeto.

Na área cultural, a linha correspondente é a Caixa InvestEU Cultura Criativa; ao passo que para o setor da educação e formação foi criada a Caixa InvestEU Competências e Educação.

Citado no comunicado, o presidente da comissão executiva da CGD, Paulo Macedo, disse que as linhas de crédito recém-lançadas e garantidas pelo FEI “são importantes para lidar com as necessidades de financiamento de micro e pequenas empresas portuguesas que se deparam com transformações rápidas no mercado em áreas fundamentais para o crescimento presente e futuro”.

Já Marjut Falkstedt, presidente executivo do FEI, também citado no comunicado, considera que “as várias linhas de crédito irão ajudar a dinamizar a transformação das pequenas empresas em áreas-chave como inovação, sustentabilidade, e economia social”.

O vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, sustentou por sua vez que “é essencial apoiar as PME com investimentos que dêem um caminho para uma transformação digital desejável”.