Banca terá mais lucros em 2023 mas terá de melhorar eficiência e malparado

Os bancos portugueses estão de boa saúde, mais sólidos, mais rentáveis e com maiores lucros. É a radiografia dos resultados alcançados por sete bancos - CGD, BCP, Santander, BPI, Novo Banco, Banco Montepio e Crédito Agrícola - que controlam mais de 97% do mercado.

As conclusões da Alvarez& Marsal (A&M) dizem respeito ao último trimestre de 2022 face a igual trimestre de 2021. E o que é analisado são apenas os resultados obtidos em Portugal.

Os bancos viram os lucros crescer no final de 2022 mas em 2023 serão maiores, é a convicção dos responsáveis da consultora norte-americana em Portugal. Os juros que advêm dos créditos aumentaram a margem financeira (diferença entre os juros cobrados nos créditos e os pagos nos depósitos) porque as taxas têm vindo a subir desde o início de 2021, mas os bancos não estão ainda a pagar pelos depósitos remunerações próximas da subida das taxas. E isso vai demorar tempo, por isso, os lucros serão em 2023 ainda maiores.

No último trimestre de 2022 os bancos analisados registaram no seus conjunto uma maior rendibilidade dos capitais próprios (ROE, sigla inglesa que mede a capacidade do banco remunerar os seus acionistas) subindo para uma média de 9,3%, face a 4,1 pontos percentuais registados em igual período de 2021.

Nem todos apresentaram a mesma performance mas todos melhoraram o ROE, à exceção do Crédito Agrícola que piorou para 7,1 pontos percentuais. O melhor ROE foi do Novo Banco (16,8%) seguido do Santander (14,4%) e do BPI (9,7%). A CGD subiu para 8% e o BCP para 5,4%, embora estes dois bancos tenham já apresentado melhores performances no primeiro trimestre de 2023. O mesmo aconteceu com o Banco Montepio que obteve um ROE, muito baixo, de 2,3%.

Segundo o relatório da A&M a tendência dos bancos é de melhoria face ao retorno dos capitais em 2023.

Outro facto positivo é a descida do malparado mas, apesar dos progressos, no seu conjunto estes ativos não produtivos ascendem no seu conjunto a 3,16%, ou seja acima da média europeia que está nos 1,8%.

E, apesar dos bancos a operar em Portugal estarem mais sólidos, “em termos comparativos”, diz o estudo “os bancos europeus continuam a apresentar níveis de solvabilidade mais elevados, na ordem dos 15%”. Pelo que, sublinha Eduardo Areilza, diretor da A&M e responsável pelo estudo, “os bancos portugueses terão de avaliar os seus níveis de solvabilidade e resiliência em comparação com os bancos europeus nos testes de esforço de 2023”.

Esta radiografia que vai passar a ser feita de seis em seis meses - o chamado “Pulse Report”- visa ter a fotografia relativas aos melhores e piores indicadores dos sete bancos a operar em Portugal, tendo em alguns indicadores a referência do que se passa no mercado vizinho e na média da UE.

No encontro desta quarta-feira com os jornalistas esteve o responsável espanhol Eduardo Areilza (foto), Mário Trinca, diretor da M&A em Portugal e o consultor António Ramalho (ex-presidente do Novo Banco).

No relatório da consultora norte-americana é destacado o aumento da margem liquida dos juros para 1,25%, devido ao aumento das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE).