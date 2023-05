Há menos €450 milhões em depósitos, mas ritmo de retirada das aplicações abrandou

O crescimento do crédito para a compra de casa em Portugal está no seu ritmo mais lento dos últimos três anos. É o resultado da ação do Banco Central Europeu (BCE), que agravou o custo destes empréstimos, e que acontece também no resto da zona euro.

Da mesma forma, também o dinheiro aplicado por particulares em depósitos nos bancos em Portugal voltou a cair em abril. Mas no caso das empresas cresceu.

Ritmo abranda há nove meses

As estatísticas do Banco de Portugal divulgadas esta terça-feira, 30 de maio, mostram que, “no final de abril de 2023, o montante total de empréstimos para habitação era de 99,6 mil milhões de euros, menos 0,1 mil milhões do que no final de março”. É o terceiro mês seguido com menos de 100 mil milhões de euros em crédito para a casa.

É uma descida mensal, mas os valores absolutos continuam mais elevados do que há um ano. É por isso que ainda se registam crescimentos face ao período homólogo. Só que até aí tem havido uma tendência de abrandamento. “A concessão destes empréstimos desacelerou, relativamente ao mês homólogo do ano anterior, pelo nono mês consecutivo: a taxa de variação anual passou de 4,8% em julho de 2022 para 1,4% em abril de 2023”, revelam os dados do Banco de Portugal.

É preciso recuar mais de três anos, até março de 2020, quando eclodiu a pandemia, para encontrar um ritmo tão pouco expansivo, abaixo de 1,4%.

Empresas com quebra de créditos há quatro meses

Nas empresas, a concessão de empréstimos não está a abrandar em relação aos meses homólogos; está mesmo a cair.

“No final de abril de 2023, o montante de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas foi de 74,2 mil milhões de euros, menos 0,4 mil milhões de euros que em março. Quando comparado com abril de 2022, o montante de empréstimos decresceu 1,6%. Este foi o quarto mês consecutivo em que os empréstimos às empresas se reduziram relativamente ao mês homólogo do ano anterior”, segundo a autoridade presidida por Mário Centeno.

Apesar deste abrandamento do crédito a particulares e quebra nos empréstimos a empresas, os bancos têm conseguido engordar a sua margem de negócio porque os juros dos créditos estão a disparar, com a revisão dos créditos e a atualização das prestações com os novos indexantes (que evoluem em antecipação e em reação à taxa de juro do euro).

Crédito na zona Euro com abrandamento idêntico

Na zona euro, indica o Banco Central Europeu, o ritmo de concessão de créditos a particulares abrandou (2,5% em março, face a 2,9% em março), com o mesmo a acontecer nos empréstimos a empresas não financeiras (de 5,2% para 4,6%). Crescimentos que têm vindo a abrandar desde o fim do ano passado, já que é também isso que é esperado por uma política monetária mais restritiva, com taxas de juro mais elevadas, que limitam a concessão de novo crédito.

O Banco Central Europeu (BCE) colocou em maio a taxa de juro diretora em 3,75% (estava em 3,5% em abril, e há um ano encontrava-se em zero), com a taxa de juro dos depósitos (o que os bancos recebem para ali aplicar dinheiro) em 3,25%. Foi uma forma de combater a inflação, visando diminuir o dinheiro disponível na economia.

Menos 450 milhões em depósitos

Neste contexto, os portugueses continuam a tirar poupanças dos bancos em abril, mês em que retiraram 447 milhões de euros em depósitos, ficando na banca 174 mil milhões de euros.

“Relativamente a abril de 2022, os depósitos de particulares nos bancos residentes decresceram 1,6%. Este é o segundo mês consecutivo em que os depósitos de particulares se reduzem por comparação com o mesmo mês do ano anterior”, sintetiza a instituição.

Mas olhando para a evolução mensal, a saída destes 450 milhões de euros é a mais branda desde o início do ano: de fevereiro para março, por exemplo, tinham saído 3 mil milhões de euros dos depósitos.

Um abrandamento da retirada de depósitos que coincide com um mês em que a subscrição dos certificados de aforro registou um forte abrandamento. O teto da remuneração inicial dos certificados (3,5%) foi atingido em março, e aí vai manter-se, e os bancos - ainda que com atraso face ao agravamento sentido nos juros dos créditos - têm vindo entretanto a elevar a remuneração dos depósitos e a apresentar campanhas promocionais com preços mais convidativos.

Apesar da queda homóloga nos depósitos de particulares, nas empresas já há um crescimento: “No final de abril de 2023, o stock de depósitos de empresas nos bancos residentes era de 65,5 mil milhões de euros, mais 0,5 mil milhões de euros do que em março. Estes depósitos cresceram 1,8% em relação a abril de 2022 (2,6% em março)”.