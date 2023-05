Comprador do banco Silicon Valley anuncia 500 demissões

O banco norte-americano que adquiriu o Silicon Valley Bank (SVB) anunciou 500 demissões na instituição, que entrou em falência depois de uma corrida aos depósitos em março.

O First Citizens Bank, com sede em Raleigh, capital do estado de Carolina do Norte, no sudeste nos Estados Unidos, disse na quarta-feira que ia despedir cerca de 3% da força de trabalho do SVB.

O diretor executivo do First Citizens Bank, Frank Holding, disse que a mudança vai afetar um número limitado de executivos do SVB, acrescentando que nem os funcionários de serviço aos clientes, nem a equipa com sede na Índia iam ser abrangidos.

O SVB foi afetado pela política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), cujas subidas consecutivas das taxas de juros reduziram o valor das reservas de títulos do Tesouro que o banco detinha.

O golpe final surgiu em março, após uma corrida aos depósitos de muitos dos clientes do SVB, sobretudo funcionários de tecnológicas e empresas apoiadas por fundos de capital de risco.

O SVB era o 16.º maior banco norte-americano e representou a segunda maior falência bancária na história dos Estados Unidos, tendo sido seguida pelo colapso de outras instituições financeiras, o Signature Bank, também em março, e o First Republic Bank, já este mês.