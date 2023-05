Quadros do Credit Suisse vêem bónus desaparecer com resgate e processam regulador

Era esperado que a aquisição forçada do Credit Suisse pelo UBS, que implicou perdas para obrigacionistas, desse origem a vários litígios. O mais recente foi interposto por profissionais do banco resgatado ao regulador financeiro suíço por terem perdido mais de 370 milhões de euros em bónus indexados às obrigações AT1, precisamente aquelas cujo valor foi reduzido a zero na estrutura financeira da aquisição, noticia o Financial Times esta segunda-feira, 22 de maio.

Vários antigos quadros, diz o jornal, preparam-se para processar a Finma, o regulador suíço que definiu os termos da compra do Credit Suisse pelo UBS, relativamente a bónus indexados ao desempenho das obrigações AT1.



O incentivo, criado em 2014 para cargos diretivos, tinha um prazo de atribuição de três anos e representava entre 10% e 15% dos bónus anuais. Os juros anuais devidos foram pagos (pela última vez) em 2021 a mais de 5000 quadros do banco, segundo o jornal.

Os escritórios de advogados Quinn Emanuel e Pallas - que já têm em mãos processos de investidores detentores de um terço dos 16 mil milhões de euros que valia classe de obrigações - estão a ser procurados por estes quadros do Credit Suisse para juntarem a sua causa ao rol.



Pedidos que estão a ser analisados internamente, avançam fontes ao Financial Times, para se perceber se estes casos podem ser englobados nos processos relativos aos investidores lesados pela decisão da Finma de sacrificar esta classe de obrigações, ou se se serão tratados juridicamente de forma distinta.

As autoridades helvéticas obrigaram recentemente a alterações nos bónus que seriam pagos a cerca de mil gestores do Credit Suisse. Uns viram os seus prémios reduzidos em um quarto ou até metade. Outros gestores sénior viram os seus bónus serem simplesmente eliminados, segundo o Financial Times.