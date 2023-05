BES: Americano preside a júri em processo contra Portugal

Já há um tribunal arbitral escolhido para definir se Portugal quebrou, ou não, o acordo bilateral que assinou com as Maurícias em 1997 devido às medidas aplicadas sobre o Banco Espírito Santo (BES), o tema de uma ação internacional em que o país está a ser desafiado por fundos internacionais e que pode levá-lo a pagar uma indemnização.

No âmbito dos procedimentos de designação do tribunal, os fundos sediados naquelas ilhas africanas escolheram um jurado alemão (Stephan Schill), o Estado português virou-se para uma francesa (Brigitte Stern) e foi um americano que ficou, por comum acordo, com a presidência (Jeremy K. Sharpe).

