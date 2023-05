Portugueses contrataram mais créditos e pediram mais dinheiro em março do que em fevereiro

O número de créditos e o valor pedido pelos portugueses para consumo aumentou de fevereiro para março, mostram os dados do Banco de Portugal, publicados esta segunda-feira.

O número de novos contratos de crédito ao consumo em Portugal subiu 16,6%, mas o crescimento do montante financiado às famílias neste grupo de empréstimos – pessoal, automóvel e cartões de crédito – subiu 21% em março, face ao mês anterior, para cerca de 745,2 milhões de euros. Já em relação a março de 2022, a subida foi de 4,2% no montante e de 0,4% no número de novos contratos.

Nesta evolução mensal, o maior avanço foi sentido no crédito automóvel, com um disparo de 22% no número de contratos e de 23,6% no montante contratado, para 264 milhões de euros.

No crédito pessoal sem fins específicos ou para lar, que é normalmente o que tem maiores montantes concedidos em todo o crédito ao consumo, houve um aumento de 20,6% nos valores contratados face a fevereiro, mas um recuo de 0,9% face a março de 2019. O valor atingiu os 345 milhões de euros (cerca de 46% do total).

Já o crédito utilizado para saúde, educação, energias renováveis, cresceu 17,7% em relação a fevereiro, para 12,4 milhões de euros.

No caso dos cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto, houve um crescimento de 17,2% dos valores contratados (para 123 milhões de euros) face a fevereiro, com um crescimento de 15,2% do número de novos contratos.