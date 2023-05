Bancos dos EUA chamados a pagar 16 mil milhões de dólares por causa do resgate do SVB e do Signature

Os maiores bancos dos Estados Unidos serão afetados com taxas extra ao longo de dois anos, que podem custar cerca de 16 mil milhões de dólares (14,6 mil milhões de euros ao câmbio atual), por causa de um plano da Federal Deposit Insurance Corporation (agência federal com a função de garantir os depósitos bancários) para recuperar as perdas associadas ao resgate do Silicon Valley Bank e do Signature Bank em março.

Segundo escreve o “Financial Times”, a FDIC propôs, esta quinta-feira, que cerca de 113 bancos estejam sujeitos a uma “avaliação especial”. Contudo, são os maiores credores, como JP Morgan e Bank of America, os que vão pagar mais, cerca de 95% do total do valor. As taxas serão calculadas com base nos depósitos não segurados dos bancos.

Os cerca de 4500 bancos assegurados pelo FDIC ficaram de fora desta proposta, assim como bancos com ativos abaixo de 5 mil milhões de dólares.

Segundo a FDIC, esta taxa extra só deverá começar a ser cobrada a partir do segundo trimestre de 2024 e será cobrada ao longo de dois anos, traduzindo-se numa taxa anual de 0,125% dos depósitos não segurados de cada banco. Contudo, este período de dois anos não é certo, podendo ser revisto para cima ou para baixo.

Esta taxa será cobrada devido ao resgate do SVB e do Signature, que ocorreu em março, em conjunto com a Reserva Federal e o Tesouro norte-americano, para tentar evitar um efeito de contágio no setor bancário.

A taxa ainda não é definitiva, sendo que haverá ainda um período de 60 dias para a avaliação desta medida, antes que a regra que implementa esta “avaliação especial” seja finalizada.