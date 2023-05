Atento aos riscos, Banco de Portugal pede à banca que ajude os clientes a pagar os créditos e que seja prudente

A manutenção das pressões inflacionistas, a continuação da guerra na Ucrânia e a turbulência dos mercados devido aos problemas do Credit Suisse e dos bancos nos Estados Unidos da América (EUA) têm contribuído para um quadro de incerteza e vulnerabilidades diversas. E esta quarta-feira, na apresentação do mais recente relatório de estabilidade financeira, o governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, reforçou a ideia dos inúmeros desafios que se prendem ainda com a crise pandémica, e que acrescem a outros, como “a invasão injustificada” da Ucrânia por parte da Rússia.

Apesar dos riscos, a melhoria do enquadramento económico leva o Banco de Portugal a recomendar à banca que ajude os clientes a pagar os créditos, sobretudo o empréstimo à habitação, e que sejam prudentes na política de constituição de imparidades e conservação de capital.

“A estabilidade financeira é uma realidade, tem riscos, tem desafios mas estamos conscientes da necessidade de tudo fazer para mitigar os seus impactos”, referiu ainda Mário Centeno.

No relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal do corrente mês de maio, as chamadas de atenção são várias e entre elas está o facto de a política do Banco Central Europeu (BCE) ter prosseguido com "o ciclo de subidas de taxas de juro, apesar da recente desaceleração", tendo sinalizado a sua "capacidade para apoiar a liquidez ao setor bancário da área do euro, se necessário, e preservar a transmissão da política monetária".

Até agora os sistemas bancários, incluindo o português, têm apresentado rácios de liquidez fortes.

Mas Mário Centeno deixou um alerta: “aproveitar um momento de aparente alívio não é a solução”.