Lucro do HSBC mais do que triplica no primeiro trimestre

O lucro depois de impostos do HSBC aumentou 221% no primeiro trimestre do ano para os 11.026 milhões de dólares, face a 3432 milhões de dólares no período homólogo, beneficiando do aumento dos juros pelos bancos centrais.

As receitas aumentaram 64%, de 12.305 milhões de dólares no trimestre homólogo para os 20.171 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023. O aumento deveu-se à subida do rendimento com juros em todas as subsidiárias do HSBC pelo mundo graças à contração da política monetária pela maioria dos bancos centrais; e a ganhos relativos a transações em França e no Reino Unido.

O primeiro trimestre já contabiliza a compra por uma libra das operações do Silicon Valley Bank (SVB) no Reino Unido em março de 2023, que significou um ganho provisório de 1511 milhões de dólares em ativos líquidos para o banco.



O HSBC forneceu, ao final do trimestre, 2800 milhões de dólares em financiamento ao SVB, descrevendo os depósitos como “estáveis” e a saída de clientes em níveis mínimos depois da fuga inicial aquando da crise.

“Os nossos lucros estão distribuídos em todas as nossas principais geografias”, disse o presidente executivo do HSBC, Noel Quinn, citado no comunicado, acrescentando: “com o impulso positivo que temos no negócio, prevemos ter uma capacidade futura substancial de dividendos e de recompra de ações”.

O banco irá pagar, pela primeira vez desde 2019, um dividendo trimestral de 0,10 dólares por ação e realizar até 2 mil milhões de dólares em recompra de ações próprias.