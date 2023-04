Banco da Rússia mantém taxa de juro em 7,5% e prevê mais crescimento

O banco central da Rússia manteve esta sexta-feira, 28 de abril, a taxa de juro em 7,5% e reviu em alta as suas previsões de crescimento para a economia para este ano, antecipando uma expansão entre 0,5% e 2%.

Nas anteriores projeções, a entidade monetária russa previa que houvesse uma contração até 1% ou um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) até 1%, num contexto de sanções devido à ofensiva militar russa na Ucrânia.

Após uma reunião, o banco central russo afirmou em comunicado que "a economia está a crescer de forma mais rápida do que indicavam as previsões de fevereiro".

"Tendo em conta os novos dados sobre as tendências económicas e a transformação estrutural em curso da economia russa, o cenário de referência do Banco da Rússia antecipa que o crescimento do PIB ficará entre 0,5% e 2% em 2023 e entre 0,5% e 2,5% em 2024", indicou o regulador.

"Isto significa que em finais de 2024, a economia russa alcançará o nível de finais de 2021", prevê o banco central, que aponta para um crescimento do PIB entre 1,5% e 2,5% em 2025.

As novas previsões macroeconómicas do banco são melhores do que as do Fundo Monetário Internacional (FMI), que antecipou um crescimento de 0,7% para este ano.

No entanto, o banco central estima que as condições para o comércio externo devem piorar e no novo quadro macroeconómico prevê uma queda das exportações entre 5,5% e 2,5%, enquanto as importações devem aumentar entre 8,5% e 11,5%.

Em relação à inflação, o banco central constata que acelerou o ritmo de aumento dos preços desde finais de 2022, mas que em geral a taxa continua "moderada".