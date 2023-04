Líder do BCP admite que há famílias em "situações bastante difíceis" para pagar créditos

Apesar de os números globais não serem expressivos, já há famílias com grandes dificuldades para cumprir as suas obrigações de crédito junto da banca nacional com o aumento dos juros, reconheceram os banqueiros presentes na Grande Conferência de Sustentabilidade do Jornal de Negócios, que arrancou esta quarta-feira em Cascais. Mas, apesar de os incumprimentos estarem a aumentar, a situação de solidez dos bancos não é comparável à de anteriores crises, estando hoje menos expostos a riscos de crédito.

No debate sobre o tema “Como gerir os riscos em tempos de guerra?”, Licínio Pina, presidente do Crédito Agrícola, disse que “não se perspetiva maior sinistralidade de crédito do que aquela que existia antes”. E Carlos Brandão, diretor de risco do Novo Banco, concordou: “não estamos também a observar qualquer tipo de acréscimo no nível de delinquência nos nossos clientes, mas estamos separados para o caso de esta conjuntura se mantiver".



As notas dissonantes foram dos líderes dos maiores bancos portugueses, o BCP e a Caixa Geral de Depósitos (CGD). “Não tenho uma visão tão otimista”, disse Miguel Maya, presidente executivo do BCP. Assegurando que “antecipava que esta crise, resultado da guerra da Ucrânia, fosse mais complexa do que a da pandemia”, disse que "já se nota ao nivel das famílias algumas situações difíceis, bastante difíceis, diria”, uma situação “felizmente não generalizada”.

“Se ficarmos pelos grande números diríamos que não há motivo da preocupação, mas de facto temos famílias e empresas em dificuldades”, vincou.

A situação atual da banca para lidar com dificuldades no crédito é outra, porém. “Temos felizmente uma banca bem preparada, capitalizada, escrutinada” e “o facto de a Europa ter encarado o tema da supervisão bancária como um tema europeu de grande preocupação”, com grandes bancos sob supervisão direta do Banco Central Europeu, fez com que “os progressos que foram feitos a nível da exigência junto das instituições financeiras não tenham nada a ver com o período pré-2014”.

Isto “para não haver nem tentação” de pisar o risco, disse Miguel Maya. “Veria com bons olhos menos instituições com supervisão doméstica”, acrescentou, “porque o risco da banca passa rapidamente para a sociedade”.



E criticou a supervisão bancária dos EUA, na mira das autoridades norte-americanas depois do colapso do Silicon Valley Bank e do Signature em março, por ter ”dois níveis: os grandes bancos e os outros, um erro crasso”.