Banca da zona euro melhora capital CTE1 mas piora liquidez no quarto trimestre

Os 111 bancos da zona euro supervisionados diretamente pelo Banco Central Europeu (BCE) melhoraram o capital ordinário de nível 1 (CET1) no final do ano passado, mas os rácios de liquidez de curto e longo prazo pioraram, foi anunciado esta quarta-feira.

De acordo com os números estatísticos do quarto trimestre de 2022, que o BCE publicou esta quarta-feira, o rácio de capital ordinário de nível 1 (CET1) dos maiores bancos da zona euro subiu para 15,27% no quarto trimestre de 2022, em comparação com 14,74% no trimestre anterior e 15,6% no mesmo trimestre de 2021.

O rácio de capital CET1 dos bancos da zona euro varia entre 12,60% em Espanha e 22,86% na Estónia.

O rácio CET1 é uma percentagem dos ativos ponderados pelo risco e relaciona os fundos à disposição do banco para fazer face imediatamente a contingências com o grau de risco dos ativos no seu balanço.

Portanto, quanto mais elevado for este rácio, mais solvente será o banco.

O capital ordinário de nível 1 é composto pelo capital de base, principalmente ações ordinárias e reservas, ações preferenciais e instrumentos híbridos.

O rácio de cobertura de liquidez dos principais bancos da zona euro manteve-se no quarto trimestre do ano passado em 161,46% em relação ao trimestre anterior (161,99%), mas caiu acentuadamente na comparação homóloga (173,43% no quarto trimestre de 2021).

Este rácio mede se um banco tem a liquidez necessária para satisfazer as necessidades de caixa daqueles que lhe emprestaram dinheiro.

O banco deve ter ativos de alta qualidade e livres de encargos, que possam ser fácil e rapidamente convertidos em dinheiro nos mercados financeiros sem perda de valor, para cobrir as suas necessidades de liquidez numa situação de 'stress' durante 30 dias, como a que ocorreu recentemente na sequência do colapso dos bancos norte-americanos Silicon Valley Bank and Signature Bank e da aquisição do suíço Credit Suisse pelo também suíço UBS.

Estes ativos são reservas depositadas no banco central, papel comercial ou obrigações com garantia e mostram a resiliência a curto prazo do banco de acordo com o seu risco de liquidez.

Além disso, existe outro rácio de liquidez, o rácio de financiamento estável líquido, que mede a resiliência de um banco a médio e longo prazo.

Os bancos significativos da zona euro reduziram o seu rácio de financiamento estável líquido para 125,76% no quarto trimestre do ano (127,06% no trimestre anterior e 129,40% no quarto trimestre de 2021).