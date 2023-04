Liberty vai vender seguros através do Banco Best e da corretora MDS

A sucursal da Liberty Seguros em Portugal fechou acordos com o Banco Best, banco digital do Novo Banco, para reforçar a oferta aos clientes do banco com os seus seguros, assim com o o fez também com a corretora de seguros MDS, parceira do Best. Lar, auto e acidentes pessoais são as linhas de negócio que a Liberty Seguros pretende potenciar.

A Liberty está a vender a operação em Espanha onde consolida o negócio de Portugal e da Irlanda mas, mesmo assim, reforça parcerias para a distribuição dos seus seguros, como revela esta segunda-feira. Março era o mês apontado para a entrega de propostas.

“Este acordo insere-se na estratégia da Liberty de oferecer aos consumidores aquilo que estes procuram, produtos customizados e adaptados às suas necessidades, além de reforçar a estratégia multicanal da seguradora em Portugal, onde também está presente com o canal direto e através do canal de mediação tradicional”, diz em comunicado a Liberty.



Terceira parceria em Portugal

A seguradora, que chegou a ter a sede do seu negócio em Portugal entre 2003 e 2018, diz em comunicado que “esta é a terceira parceria que a Liberty Seguros realiza para reforçar a sua atividade de comercialização através de bancassurance”. Já que “no início de 2022, a seguradora chegou a acordo com o Bankinter para comercializar exclusivamente produtos e serviços nas linhas de negócio Lar e Auto”.

Já em Espanha, prossegue a seguradora, foi estendido por mais “10 anos o acordo com o Kutxabank, para potenciar a venda de produtos de seguros automóveis e comerciais”.

Em Portugal a Liberty Seguros tem uma quota de mercado inferior a 2% (1,96%).

Segundo o diretor executivo de Sales & Distribution da Liberty Seguros na Europa, Jesus Nuñez, "estamos muito confiantes que será uma parceria de sucesso que irá potenciar o nosso negócio nas áreas abrangidas e melhorar a experiência dos consumidores”.

Já para a administradora do Banco Best, Marta Mariz, a parceria "vem afirmar o caráter independente da oferta do Banco Best e o compromisso de liberdade de escolha oferecida aos nossos clientes, também na hora de contratar um seguro”.

Do lado da MDS, o responsável Mário Vinhas diz que o acordo “permite reforçar a proposta de valor que a MDS reúne para os clientes do Banco Best, incluindo a oferta de uma seguradora bastante reconhecida no mercado nacional”, e que “a parceria entre a MDS e o Banco Best é já longa”.

Já Rui Esclapes dos Santos, responsável pelo desenvolvimento de parcerias da MDS em Portugal afirma: “A promessa da MDS aos clientes do Banco Best de terem acesso às melhores soluções de seguros, sai reforçada com esta parceria com a Liberty Seguros". E prossegue: “O nosso objetivo é que os clientes do Banco Best contactem o seu banco sempre que precisarem de tratar de qualquer assunto relacionado com a sua proteção pessoal e familiar, bem como do seu património”. Acrescentando que “o grande propósito desta parceria” é sublinhar a importância dos seguros, assumindo a MDS o "compromisso de oferecer aos clientes do banco uma recomendação profissional de um corretor de seguros.”

A Liberty reforça que esta parceria “insere-se na estratégia de oferecer aos consumidores aquilo que estes procuram, produtos customizados e adaptados às suas necessidades, além de reforçar a estratégia multicanal da seguradora em Portugal, onde também está presente com o canal direto e através do canal de mediação tradicional”.

Por isso explica que “aos clientes do Banco Best, a seguradora facilitará, de forma simplificada, produtos modulares melhorados e totalmente personalizáveis, que vão ao encontro das suas necessidades”.