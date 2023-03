Ageas mantém lucro de 130 milhões de euros em 2022

Os lucros do grupo Ageas em Portugal ascenderam a 130 milhões de euros em 2022, o mesmo valor que em 2021, apesar do ano ter sido "instável e adverso do ponto de vista económico e social", referiu Steven Braekeveldt, presidente da Ageas.

O rácio de solvência da Ageas caiu de 276% para 267%, muito acima do exigido, mas abaixo do de 2021.

“É inevitável a subida de preços decorrente da inflação”, referiu na apresentação dos resultados esta sexta-feira. Já se verificaram aumentos de 5% no ramos automóvel e saúde, embora “abaixo da inflação”. E acrescentou que ainda assim podem "não ser suficientes".

Seguros Não Vida crescem e Vida decrescem

Em termos de negócio registou um crescimento 8,7% no ramo Não Vida para 893 milhões de euros, com um contributo significativo do setor da saúde (9,3%).

A quota de mercado caiu para 17,1%, segundo referiu Miguel Barata, responsável de planeamento e controlo financeiro da Ageas, que apresentou os resultados anuais.

O segmento automóvel continua a ser a primeira linha de negócio com um peso de 33% seguida da área da saúde com 19%, a qual registou durante a pandemia uma evolução de crescimento mais vincada.

No ramo Não Vida 60% dos clientes são particulares e 40% são empresas. Do total dos prémios emitidos 13% veio de negócio novo.

No que toca ao ramo Vida, em particular dos seguros clássicos, como os de vida, risco, financeiros ou de fundos de investimento, verificou-se um decréscimo de 26% ascendendo o volume de prémios a 1,1 mil milhões de euros. Para isso também contribuiu a conjuntura adversa "potenciada pelo efeito económico da inflação e da guerra da Ucrânia".

Aquele facto determinou a desvalorização nos mercados financeiros que levaram a uma queda mais expressiva do seguros tipo Unit Linked - que compreende os contratos de seguros ligados a fundos de investimento.

A quota no ramo Vida passou de 14% para 14,2%.