Maria João Carioca demite-se da administração da Caixa

Maria João Carioca, administradora financeira da Caixa Geral de Depósitos (CGD), apresentou a sua renúncia ao cargo com efeitos a partir de 31 de março, anunciou o banco do Estado esta quarta-feira, 29 de março, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Maria João Carioca, na administração da Caixa desde 2017, será substituída interinamente por Francisco Cary, membro executivo do Conselho de Administração da CGD.



"A Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa que Maria João Borges Carioca Rodrigues, membro executivo do Conselho de Administração e chief financial officer (CFO) da CGD, apresentou a renúncia ao cargo, com a data de produção de efeitos de 31 de março de 2023", informa o banco.



“A CGD já iniciou o conjunto de diligências no âmbito da instrução do processo de fit and proper [avaliação de adequação e idoneidade para o cargo] tendo em vista a obtenção, junto do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, da competente autorização para o exercício do cargo por parte de candidato a membro executivo do Conselho de Administração e CFO, para completar o mandato de 2021-2024”, avança.

“Mais se informa que Francisco Ravara Cary, membro executivo do Conselho de Administração da CGD, desempenhará as funções de CFO no período compreendido entre a data de produção de efeitos da renúncia por parte de Maria João Borges Carioca Rodrigues e a data de início do exercício de funções do novo membro”, acrescenta o banco.