Zurich quer potenciar negócio com PME mas afasta aquisições em Portugal

A seguradora Zurich, apontada como estando interessada na compra da Liberty Espanha, que consolida a operação de Portugal, afasta um potencial interesse em fazer compras em Portugal, embora 2023-2025 seja um ciclo no qual a aposta é crescer em Portugal e melhorar as ofertas a empresas, particulares e estrangeiros a viver no país.

"O novo ciclo financeiro 2023-2025 será de crescimento", afirma à conversa com o Expresso Helene Westerlind, que desde outubro de 2022 lidera a Zurich Portugal.

“A posição do grupo é estarmos sempre abertos para olhar para oportunidades”, afirma Helene Westerlind. Mas quando questionada sobre um eventual interesse na operação da Liberty (Espanha, Portugal e Irlanda) a resposta é: “não comentamos nada em especifico”. Para logo acrescentar: “a nossa ambição é crescer mas em termos orgânicos, fazendo o que temos feito”.