Lone Star chama para a administração do Novo Banco gestor que irritou deputados por dar poucas respostas

Chama-se Evgeniy Kazarez e já esteve no Parlamento português. Foi a 11 de maio de 2021, numa audição da comissão de inquérito ao Novo Banco. Era o representante de uma das sociedades através das quais a Lone Star controla o banco. Porém, a audição causou alguma inquietude nos deputados, que depois se refletiu no relatório final: deu poucas respostas, estava envolvido num alegado conflito de interesses por ter participado na venda da instituição, e até recusou entregar documentos confidenciais. Agora foi escolhido pela Lone Star para integrar o Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco, com funções de administração não executiva.