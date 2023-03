Texas coloca o HSBC na "lista negra", acusando o banco de preferir o ambiente aos acionistas e clientes

O banco britânico HSBC foi incluído numa "lista negra" do estado norte-americano do Texas, alegando que a instituição dá prioridade a objetivos ambientais quando o foco deveria ser os acionistas e outros investidores.

De acordo com a Reuters, em notícia desta terça-feira, 21 de março, em resposta ao uso do HSBC dos objetivos para desenvolvimento sustentável para orientar decisões de negócio, o Texas incluiu o banco numa lista de “sancionados”, impedindo as instituições públicas deste estado dos Estados Unidos de operar com a instituição.

O estado do Texas segue-se a outros estados norte-americanos liderados pelo Partido Republicano, na contestação às instituições financeiras que usam objetivos ambientais como critérios de negócio. A Flórida anunciou no final do ano passado que iria retirar 2 mil milhões de dólares da BlackRock, em contestação à estratégia ambiental desta gestora de ativos, segundo a Reuters.

O responsável financeiro do estado do Texas, Glenn Hegar, disse que “a nova política energética do HSBC é um excelente exemplo de um movimento alargado no setor financeiro para promover uma agenda social e para dar prioridade a objetivos políticos em vez de à saúde económica dos próprios clientes”.