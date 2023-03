Caixa Geral de Depósitos aumenta capital em €682 milhões com incorporação de créditos fiscais

A Caixa Geral de Depósitos aumentou o seu capital em 682 milhões de euros. O dinheiro é do Estado, resultando de um crédito tributário que o Fisco atribuiu ao banco público – à semelhança do que aconteceu noutras entidades, como no Novo Banco. Porém, na CGD, o Estado já é acionista, pelo que não perde nada com este “reforço” da participação acionista.