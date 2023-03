Confirma-se: o gigante suíço UBS vai engolir o problemático Credit Suisse

Um dos grandes bancos internacionais vai desaparecer enquanto entidade independente. O Credit Suisse vai mesmo ser adquirido pelo UBS, numa operação que junta os dois maiores bancos da Suíça. É uma decisão com envolvimento político que tenta pôr termo à turbulência causada pelos problemas em torno do Credit Suisse.

“Um colapso descontrolado do Credit Suisse teria consequências incalcuáveis para o país e para o sistema financeiro internacional”, justificou o presidente suíço, Alain Berset, citado pela Associated Press.

A decisão foi anunciada pelo presidente suíço numa conferência de imprensa em Berna, na Suíça, em que contou também com os supervisores helvéticos e os responsáveis dos dois bancos que, ao longo deste fim-de-semana, foram tentando uma solução para a instituição financeira para que pudesse abrir as portas esta segunda-feira, dia 20 de março.

“Isto não é um resgate”

Depois das tensões da semana passada, e mesmo com a ajuda de emergência do banco central suíço, foi no fim-de-semana que tudo ficou resolvido – não é caso único na Europa, foi assim com o BES, com o Banif, ou com o espanhol Popular. Também no caso do Banif, foi o primeiro-ministro português que deu a cara pelo negócio que levou o banco para o Santander.

“Isto não é um resgate, é uma solução comercial: temos uma compra do UBS pelo Credit Suisse. Não é um resgate. Quisemos evitar um resgate”, garantiu a ministra das Finanças Karin Keller-Sutter. Haverá dinheiro estatal, mas a governante diz que uma “falência seria o pior”. “Qualquer dos cenários que podíamos imaginar teria mais custos” para os contribuintes, disse, acrescentando que falou com autoridades inglesas e americanas que ficaram satisfeitas com a solução.

Compra por €3 mil milhões, mas proteção muito maior

Não se trata de uma resolução, como nos casos do BES e do Popular, já que os acionistas do Credit Suisse continuam a ser acionistas do banco resultante da operação: vão receber 1 ação do UBS por cada 22,48 ações do Credit Suisse que detêm. Equivale a 0,76 francos suíços, ou 3 mil milhões de francos suíços que, ao câmbio atual, é praticamente o mesmo montante em euros.

Segundo o comunicado, o UBS vai beneficiar um sistema de proteção de 25 mil milhões de francos suíços (o mesmo em euros), que servirá para suportar ajustamentos no preço e custos de reestruturação. Há uma outra proteção de 50% deste valor para ativos não centrais.

Tanto o banco comprador como o banco comprado vão poder aceder “sem restrições” aos instrumentos do banco central para obtenção de liquidez.

Haverá ainda uma rede de garantia de 9 mil milhões de euros para o caso de algumas perdas ocorreram – uma espécie de mecanismo de proteção como foi criado na venda do Novo Banco à Lone Star.

Os acionistas do Credit Suisse não perderam o seu investimento (ainda que o preço pago pelo UBS seja muito inferior ao valor de fecho das ações do banco na sexta-feira passada). Porém, as obrigações de AT1, títulos de dívida que são emitidos pelos bancos para enfrentar perdas em caso de dificuldades, deixaram de valer 16 mil milhões de euros e passaram a valer zero.

Gestão do UBS lidera novo banco

O banco que resulta da transação, que continuará “capitalizado bem acima da meta de 13%”, terá como responsáveis os atuais presidentes do UBS: Colm Kelleher manter-se-á como presidente do conselho de administração, Ralph Hamers, hoje presidente executivo, permanecerá assim. Será nomeado um responsável do UBS para assegurar a integração.

Todo este negócio foi concluído com o envolvimento do ministério das Finanças, e do supervisor bancário, o Swiss National Bank, e da autoridade dos mercados, o FINMA. A operação não terá de passar pela aprovação dos acionistas, será concluída o mais rapidamente possível, segundo disse o presidente do UBS – isto porque o governo federal suíço abriu uma exceção de emergência que permite que uma operação desta dimensão fosse feita sem o aval acionista. Ainda assim, há aspetos regulatórios que têm de ser percorridos, que os dois bancos acreditam ser alcançados até ao fim do ano.

Negócios cortados

Ao mesmo tempo que decorria a conferência de imprensa, os envolvidos divulgaram os comunicados sobre a transação. “Esta aquisição cria valor para os acionistas do UBS, mas, sejamos claros, no que diz respeito ao Credit Suisse, é uma solução de emergência. Desenhámos uma transação que preserva o valor ao mesmo tempo que limitamos os riscos”, surge o presidente do UBS, Colm Kelleher, citado no comunicado.

Na conferência, Kelleher frisou que esta operação é “no melhor interesse da Suíça”, mas assumiu que vai haver um corte no braço de investimento do Credit Suisse. O UBS tem um modelo dessa área de negócio que os acionistas do banco preferem e, por isso, haverá cortes – a extinção de postos de trabalho era já um dos problemas antecipados. O Credit Suisse emprega 50 mil trabalhadores.

O líder do UBS não tem ainda uma previsão de quais os postos de trabalho que serão afetados, dizendo que é ainda cedo para poder fazer tal estimativa.

Lagarde assegura que BCE pode atuar

Do lado da zona euro, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, emitiu um comunicado a congratular-se com as decisões das autoridades suíças, “instrumentais para restaurar tranquilas condições de mercado e assegurar a estabilidade financeira”.

Porém, a líder do BCE quis também mostrar que, em situações de dificuldades, está pronta a atuar.

“O sector bancário da zona euro é resiliente, com fortes posições de capital e de liquidez. De qualquer forma, a nossa caixa de ferramentas política está totalmente equipada para fornecer apoio de liquidez ao sistema financeiro do euro se for necessário e para preservar uma transmissão suave da política monetária”, declarou Lagarde.



Em atualização