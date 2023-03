Gestores estrangeiros recebem melhor que os colegas portugueses no Novo Banco

A saída de António Ramalho da presidência do Novo Banco fez com que os gestores estrangeiros passassem a ser quem melhor aufere na administração executiva da instituição financeira da Lone Star. Também noutro órgão da liderança do banco, entre os elementos do Conselho Geral e de Supervisão que são remunerados, o único português é o que tem a mais baixa remuneração.