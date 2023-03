Rivais do Credit Suisse em Espanha tentam apanhar clientes que deixam o banco suíço

A semana não tem sido fácil para o setor bancário europeu, em particular para o Credit Suisse que, devido à elevada instabilidade em bolsa, recebeu 51 mil milhões de euros do banco central. Em Espanha, tem aumentado o fluxo de clientes que optam por retirar o dinheiro do banco suíço e colocá-lo num rival.

A queda da cotação do Credit Suisse na quarta-feira, quando as ações chegaram a perder 30%, obrigou a entidade a pedir apoio ao banco central. Já na madrugada desta quinta-feira, o Banco Nacional Suíço ofereceu linhas de liquidez no valor de 50 mil milhões de euros e os mercados apaziguaram-se. Mas alguns clientes nem por isso.

Segundo disse um presidente executivo de um dos maiores bancos privados que operam em Espanha ao jornal “Cinco Días” (que não refere o nome do banco), a retirada de dinheiro é algo que já se verifica “há meses e que nos últimos dias se agravou”. "São cada vez mais pessoas que vêm até nós do Credit Suisse e que querem trabalhar connosco porque estão fartas de todo a polémica que envolve a entidade”, afirmou.

Geralmente, os grandes investidores têm uma carteira diversificada e, à medida que as polémicas se foram agravando, foram retirando o seu dinheiro do Credit Suisse e aumentando as suas posições noutras entidades. Segundo o jornal, os clientes do Credit Suisse – principalmente clientes abastados e grandes empresas – têm retirado o dinheiro do banco há meses. Só no último trimestre de 2022, o grupo registou saídas de 111 mil milhões de francos suíços (112 mil milhões de euros ao câmbio atual).

“Quarta-feira foi um dia muito agitado em que recebemos muitas consultas de clientes do Credit Suisse, tanto em Espanha como na Suíça. Agora estamos num processo de formalização de operações com muitos deles para transferir dinheiro aqui em Espanha ou abrir uma conta connosco em Luxemburgo”, disse ao jornal um executivo de uma corretora.

Todas as entidades consultadas pelo “Cinco Días” garantem que não estão a fazer um trabalho proativo de angariação de clientes do Credit Suisse, mas reconhecem que nos últimos dias têm recebido muitas chamadas.