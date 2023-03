Portugueses pediram mais crédito em janeiro

O montante de novos créditos aos consumidores subiu 0,1% em janeiro, em comparação com dezembro, para 540 milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta quarta-feira. Face a janeiro de 2022, houve um aumento de 9,6%.

O montante total de novos créditos para fins pessoais subiu 8,8%, para 279 milhões de euros, e o montante de novos créditos referentes a cartões ou facilidades de descoberto subiu 2,5% para os 109 milhões de euros.

Por outro lado, o montante de novos créditos para a compra ou leasing de automóvel caiu 10,9% para os 205 milhões de euros.

No que toca ao número de novos contratos de crédito, estes recuaram 0,3% no total em janeiro, em relação ao mês anterior, mas subiram 12,3% face a janeiro de 2022.

No crédito pessoal houve um aumento de 3,4%, para 40,3 mil contratos. Por outro lado, no crédito de cartões e descoberto registou-se uma queda de 1% para os 73 mil contratos e no crédito automóvel o número de novos contratos caiu 6,7%, para os 13,7 mil celebrados.