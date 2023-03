Novo Banco quer antecipar fim de ‘garantia’ estatal

Depois de ter pedido €3,4 mil milhões ao Fundo de Resolução desde a venda à Lone Star em 2017, deixando apenas €485 milhões disponíveis, o Novo Banco admite que poderá fechar antecipadamente o mecanismo que permitiu obter tais verbas e cuja validade ia até 2025. Quem o confirma é o presidente executivo do banco, Mark Bourke, em entrevista ao Expresso, já que, diz, este passo seria benéfico para o banco numa venda e abria a porta à distribuição de dividendos aos acionistas.

O Novo Banco lucrou €561 milhões em 2022, triplicando face ao ano anterior. O banco já está limpo ou estão ainda a beneficiar de eventos extraordinários?

Há um desempenho sustentável no banco. Gerámos 300 pontos-base (3 pontos percentuais) de capital no ano, o que é muito elevado. Metade disso foi negócio do banco, do dia a dia, a outra metade vem de sucessivas vendas como, por exemplo, este edifício (a sede, em Lisboa). Não somos génios, mas conseguimos o preço máximo antes de o mercado cair. O banco é agora lucrativo. Tivemos pela segunda vez lucros sustentáveis e cumprimos as metas de capital.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.