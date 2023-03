Negociação de ações do banco SVB suspensas na bolsa Nasdaq

As transações eletrónicas das ações do banco norte-americano SVB foram suspensas esta sexta-feira, 10 de março, à espera de uma comunicação da entidade, após a agitação causada pelo anúncio de um aumento de capital urgente, informou a bolsa Nasdaq.

A suspensão ocorreu antes da abertura da Bolsa de Nova Iorque, quando o banco já registava perdas avultadas.

O Silicon Valley Bank (SVB) caiu mais de 60% na quinta-feira, com os investidores preocupados com os levantamentos feitos por clientes do banco, o que levou a este aumento de capital e à venda de uma vasta carteira de títulos financeiros.

A tentativa do banco de encontrar liquidez após a corrida aos depósitos dos seus clientes está a gerar inquietação no setor financeiro e tem feito cair as ações dos bancos em todo o mundo.

Ao fim da manhã, a Société Générale perdia 4,79% na bolsa de Paris, o Deutsche Bank 7,09% na bolsa de Frankfurt, enquanto o Barclays baixava 3,65% e o HSBC 4,56% em Londres.

O SVB é uma instituição bancária com sede na Califórnia especializada no setor de tecnologia e que faz negócios principalmente com fundos que investem em empresas não cotadas.

A casa-mãe do banco comercial, SVB Financial Group, anunciou na quarta-feira que está a tentar um aumento de capital, de 2,5 mil milhões de dólares (2,37 mil milhões de euros).

O grupo já vendeu títulos financeiros por 21 mil milhões de dólares para conseguir liquidez, o que implicou uma perda de 1,8 mil milhões.