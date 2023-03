Canadá congela subida das taxas de juro, Europa e EUA mantêm trajetória

O Banco do Canadá manteve as taxas de juros estáveis pela primeira vez desde março de 2022, depois de aumentar os custos dos empréstimos por oito reuniões consecutivas num esforço para reduzir a inflação, escreve o “Financial Times”.

A pausa acontece depois de, em janeiro, ter aumentado a taxa diretora em 25 pontos base para 4,5%. Na altura, o Banco do Canadá indicou logo que iria fazer uma “pausa condicional” em quaisquer novos aumentos, desde que a inflação continuasse a cair - o que aconteceu. Em janeiro caiu para 5,9% (taxa que foi conhecida no final de fevereiro), de 6,3% em dezembro e é esperado que atinja os 3% em meados de 2023.

A pausa na subida dos juros marca um novo momento na política monetária canadiana, que deixa assim de seguir a Reserva Federal dos Estados Unidos - que em fevereiro aumentou a taxa diretora em 25 pontos base para o intervalo entre 4,5% e 4,75%. Desde então, Jerome Powell, presidente da Fed, já defendeu novas subidas das taxas de juro.

Na Europa, há uma crescente divisão quanto à subida dos juros, apesar de Christine Lagarde já ter dito, no Parlamento Europeu, que na reunião de março vai mesmo haver uma subida da taxa de juro do Banco Central Europeu (BCE) para 3%, depois de ter aumentado de 2% para 2,5% em fevereiro. Adicionalmente, Lagarde já sugeriu que os aumentos das taxas de juro devem continuar depois de março.

Por exemplo, Mário Centeno - o representante português que tem o voto no BCE - está entre um grupo de governadores que considera que as subidas de juros devem ser prudentes. Mais recentemente, o líder do banco central italiano expôs uma maior divisão no BCE, depois de criticar os seus colegas por definirem concretamente quanto vão subir as taxas e por quanto tempo, algo que considera aumentar ainda mais as tensões.

Alegadamente, alguns dos comentários que vieram a público divergem do que está realmente a ser falado nas reuniões do BCE. Visco, tal como Centeno, é um dos relutantes em subir agressivamente os juros.