Seguradoras europeias vêem ativos totais cair no último trimestre de 2022

Os ativos totais das empresas seguradoras da zona euro caíram para os 8,08 biliões de euros no quarto trimestre de 2022, menos 190 mil milhões de euros face aos 8,27 biliões de euros no trimestre precedente, segundo dados do Banco Central Europeu (BCE) divulgados esta segunda-feira, 6 de março.



O recuo deve-se, segundo a instituição liderada por Christine Lagarde, à transferência de ativos para novos fundos de pensões em França. No final de 2022, 34,5% dos ativos totais das seguradoras eram títulos de dívida, seguidos de ações de fundos de investimento, com 30%; capital, com 14,4%; e empréstimos, com 6,9%.

Os títulos de dívida detidos pelas seguradoras cifraram-se nos 2,79 biliões de euros no fecho do ano de 2022, uma queda face aos 2,88 biliões de euros no final do terceiro trimestre.

Já as vendas líquidas de dívida foram de 62 mil milhões de euros no quarto trimestre de 2022.

A taxa de crescimento homóloga dos títulos de dívida detidos pelas seguradoras foi de -3% no quarto trimestre, com uma queda de 5,1% na dívida emitida pelos estados da zona euro, e de 1,4% na dívida privada. No que toca a emitentes não-residentes na zona euro, o recuo homólogo foi de 0,6% e as vendas líquidas de 16 mil milhões de euros.

Em relação a ações de fundos de investimento, as seguradoras detinham 2,42 biliões de euros no final de 2022, face a 2,43 biliões de euros no terceiro trimestre, com vendas líquidas de 23 mil milhões de euros.

As reservas técnicas das seguradoras fixaram-se nos 5,78 biliões de euros no último trimestre de 2022, face a 5,94 biliões de euros no trimestre anterior. As reservas técncias do ramo de seguros de vida foram 88,8% do total no último trimestre do ano.