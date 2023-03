Novo Banco acelera reforço do Estado no capital antes da venda

O Novo Banco (NB) está a acelerar o processo que permitirá estabilizar a estrutura acionista, dando mais capital ao Ministério das Finanças e menos ao Fundo de Resolução (FdR). É apenas um dos passos a serem dados que permitem ao banco ficar em melhores condições para ser vendido, algo que a maior acio­nista, a americana Lone Star, garantiu que não acontecerá já este ano.

Foram seis os anos em que o NB registou prejuízos individuais (de 2015 a 2020) e que, dado o regime fiscal a que aderiu em 2014, lhe permitem receber créditos tributários; em contrapartida, por cada um desses créditos o Estado ganha o direito de ficar com uma parcela do capital. Até ao fim de 2022 já estavam cumpridos os procedimentos para três anos, o que permitiu ao Estado, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, ficar com 5,69% do capital.